أعلي تقييم.. ماذا قدم مصطفي شوبير في ودية مصر والبرازيل؟

"زيكو مكسب اليوم"… أول تعليق من حسام حسن بعد خسارة المنتخب أمام البرازيل

تبادل حمزة عبدالكريم لاعب منتخب مصر القمصان مع النجم البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية، مع تعليق:"مصري برازيلي كتالوني".

ويخوض حمزة عبدالكريم تجربة احترافية في صفوف برشلونة أتلتيك، بعدما انتقل إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

نتيجة ودية مصر والبرازيل

وكانت المباراة الودية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية بين منتخبي مصر والبرازيل، انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 2-1.