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القومي للترجمة يحتفي باليوم العالمي للغة الروسية ويناقش كتاب عن دوستويفسكي

كتب : محمد لطفي

03:30 ص 07/06/2026

المركز القومي للترجمة

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ينظم المركز القومي للترجمة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الروسية، وذلك مساء الثلاثاء ٩ يونيو بمقر المركز القومي للترجمة بدار الأوبرا المصرية، في أمسية ثقافية تجمع بين الاحتفاء باللغة الروسية وإرثها الأدبي، وبين إطلاق أحد أبرز الإصدارات المرتبطة بأحد أعلام الأدب العالمي.

وتنطلق الفعاليات في الساعة الرابعة عصرًا بقاعة طه حسين، من خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "سنوات القرب من دوستويفسكي"، وهو الكتاب الذي يضم اليوميات والمذكرات والخطابات التي توثق جوانب إنسانية وفكرية من حياة الأديب الروسي الكبير فيودور دوستويفسكي.

ويشارك في مناقشة الكتاب الدكتور أنور إبراهيم مترجم الكتاب، فيما تدير اللقاء الدكتورة دينا محمد عبده.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية إلى مكتبة الأدب الروسي المترجم إلى العربية، إذ يفتح نافذة جديدة على عالم دوستويفسكي، أحد أكثر الكتّاب تأثيرًا في الأدب الإنساني، ويقدم للقارئ العربي صورة أقرب إلى حياته وأفكاره وعلاقاته الإنسانية من خلال وثائق وشهادات نادرة.

برنامج فعاليات وندوات.. القومي للترجمة يحتفي بالأدب الروسي (2)

وتتواصل الاحتفالية في الساعة السادسة مساءً بإقامة احتفالية اليوم العالمي للغة الروسية، التي تجمع نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الأدب والترجمة والثقافة الروسية، حيث يشارك فيها كل من الدكتور صالح هاشم، والدكتورة ضحى عاصي، والدكتور أنور إبراهيم، بينما يدير الندوة الدكتور محمد نصر الجبالي.

وتتناول الاحتفالية مكانة اللغة الروسية في المشهد الثقافي العالمي، ودورها في إنتاج أحد أكثر التراثات الأدبية والفكرية ثراءً وتأثيرًا، فضلًا عن استعراض آفاق الترجمة من الروسية إلى العربية وأهمية تعزيز جسور التواصل الثقافي بين الشعبين المصري والروسي.

ويأتي تنظيم هاتين الفعاليتين في يوم واحد ليعكس رؤية المركز القومي للترجمة في الربط بين الترجمة بوصفها فعلًا معرفيًا وحضاريًا، وبين الاحتفاء باللغات العالمية التي أسهمت في تشكيل الوعي الإنساني عبر القرون، وفي مقدمتها اللغة الروسية التي أنجبت أسماء خالدة مثل بوشكين وتولستوي وتشيخوف ودوستويفسكي.

برنامج فعاليات وندوات.. القومي للترجمة يحتفي بالأدب الروسي (1)

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المركز القومي للترجمة الأدب الروسي دوستويفسكي بوشكين

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