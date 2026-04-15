خطفت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت فاطمة بوش في إطلالتها الكلاسيكية؟

اختارت فاطمة بدلة كلاسيكية باللون الأصفر، ونسقت أسفلها قميصا أبيض أنيقا، مع رابطة عنق باللون البني مزينة بنقوش مميزة، ما أضفى على إطلالتها طابعا راقيا يجمع بين البساطة والفخامة.

كيف كان مكياج وتسريحة شعرها؟

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، أبرز ملامحها بأسلوب هادئ وطبيعي، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية زادت من أناقة اللوك الكلاسيكي.

ما هي تفاصيل الإكسسوارات والحذاء؟

أكملت فاطمة إطلالتها بحذاء أنيق باللون البيج، مع إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط دائرية صغيرة.

كيف تعكس هذه الإطلالة أسلوبها في الموضة؟

تُعرف ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بحرصها على مشاركة إطلالاتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمزج بين الأزياء الكلاسيكية والكاجوال والفساتين الطويلة والقصيرة، بأسلوب أنيق ولافت.

