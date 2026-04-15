جمالها ساحر.. إطلالة كلاسيكية جذابة لـ ملكة جمال الكون 2025

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 15/04/2026
    فاطمة بوش
    فاطمة بوش بلوك كلاسيكي
    اختارت فاطمة تسريحة الشعر المنسدلة

خطفت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت فاطمة بوش في إطلالتها الكلاسيكية؟

اختارت فاطمة بدلة كلاسيكية باللون الأصفر، ونسقت أسفلها قميصا أبيض أنيقا، مع رابطة عنق باللون البني مزينة بنقوش مميزة، ما أضفى على إطلالتها طابعا راقيا يجمع بين البساطة والفخامة.

كيف كان مكياج وتسريحة شعرها؟

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، أبرز ملامحها بأسلوب هادئ وطبيعي، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية زادت من أناقة اللوك الكلاسيكي.

ما هي تفاصيل الإكسسوارات والحذاء؟

أكملت فاطمة إطلالتها بحذاء أنيق باللون البيج، مع إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط دائرية صغيرة.

كيف تعكس هذه الإطلالة أسلوبها في الموضة؟

تُعرف ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بحرصها على مشاركة إطلالاتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمزج بين الأزياء الكلاسيكية والكاجوال والفساتين الطويلة والقصيرة، بأسلوب أنيق ولافت.

فاطمة بوش ملكة جمال الكون 2025 إطلالات النجمات

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
"طلق نار في السينمات".. أحمد العوضي يروج لفيلم "شمشون ودليلة"
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"
ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"

