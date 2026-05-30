للمرة الثانية على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت 30 مايو، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي، في نهائي البطولة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة تمكن فريق باريس سان جيرمان من حصد لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيري دوي

وفي المقابل جاء تشكيل أرسنال:

الحارس: دافيد رايا

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وبييرو هينكابيي

خط الوسط: ديكلان رايس، مايلز لويس سكيلي ومارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد

أبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: كاي هافيرتز يسجل الهدف الأول لأرسنال في مرمى باريس

الدقيقة 11: محاولات من باريس سان جيرمان لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 14: تسديدة من لاعب باريس سان جيرمان ولكنها تمر بجوار مرمى أرسنال

الدقيقة 16: مطالبات من لاعبي باريس بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 26: فرصة خطيرة لأرسنال بعد عرضية من ساكا ولكن يتصدى لها حارس باريس سان جيرمان

الدقيقة 34: محاولات من دوي لاعب باريس للتوغل داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس مرمى أرسنال

الدقيقة 43: رأسية من لاعب باريس سان جيرمان تمر بجوار مرمى أرسنال

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: تسديدة قوية من دوي لاعب باريس تخرج أعلى مرمى أرسنال

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: محاولة للتوغل من لاعب باريس سان جيرمان ولكن يبعدها دفاع أرسنال

الدقيقة 55: تسديدة قوية من أشرف حكيمي يتصدى لها ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال

الدقيقة 60: محاولات من باريس سان جيرمان لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 62: ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان

الدقيقة 65: عثمان ديمبلي يسجل التعادل لباريس سان جيرمان من علامة الجزاء

الدقيقة 76: تسديدة قوية من كفاراتسيخيليا تصطدم بالقائم

الدقيقة 82: عرضية من لاعب باريس سان جيرمان يبعدها دفاع أرسنال

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: تسديدة قوية من باركولا تصطدم بالقائم

الدقيقة 6+90: نهاية الوقت الأصلي للمباراة

الدقيقة 91: بداية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 100: تسديدة من أشرف حكيمي تمر أعلى مرمى أرسنال

الدقيقة 105: نهاية الشوط الإضافي الأول

الدقيقة 106: بداية الشوط الإضافي الثاني

الدقيقة 113: عرضية من لاعب باريس تصل سهلة في يد حارس أرسنال

الدقيقة 120: تسديدة من لاعب أرسنال تصطدم بدفاع فريق باريس وتخرج لركنية

الدقيقة 120: نهاية الشوط الإضافي الثاني

ركلات الترجيح

راموس يسجل الركلة الأولى لباريس في مرمى أرسنال

جيوكريس يسجل ركلة الترجيح الأولى لأرسنال

دوي يسجل ركلة الترجيح الثانية لباريس أمام أرسنال

إيزي يهدر ركلة الترجيح الثانية لأرسنال

مينديز يهدر ركلة الترجيح الثالثة لباريس أمام أرسنال

ديكلان رايس يسجل ركلة الترجيح الثالثة لأرسنال

أشرف حكيمي يسجل ركلة الترجيح الرابعة لباريس

مارتينيلي يسجل ركلة الترجيح الرابعة لأرسنال أمام باريس

بيرالدو يسجل ركلة الترجيح الخامسة لباريس

صاليبا يهدر ركلة الترجيح الخامسة لأرسنال ويمنح باريس لقب دوري الأبطال