أطلت الفنانة نهال عنبر بإطلالة كاجوال أنيقة خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماذا ارتدت نهال عنبر في أحدث ظهور؟

اختارت نهال توبا باللون الأبيض، نسقت معه بنطلون مصنوع من خامة الجلد باللون البني، ما منح الإطلالة لمسة كلاسيكية وعصرية معا.

كيف نسقت تسريحة شعرها ومكياجها؟

تركت نهال خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها طابعا طبيعيا وناعما، أما المكياج، اختارت درجات النيود الهادئة التي تتناغم مع لون بشرتها، لتبرز ملامحها بطريقة رقيقة ومتوازنة.

ما الإكسسوارات التي أكملت إطلالتها؟

أضافت نهال لمسة من الأناقة مع إكسسوارات بسيطة وراقية، مكونة من أقراط طويلة وخاتم ونظارة شمسية، بالإضافة إلى إسكارف بنقشة "الكاروهات" وحقيبة باللون البني، ما جعل الإطلالة متكاملة ومتناسقة.

ما ميزات ارتداء لوك كاجوال؟

وفقا لموقع "benefitnews"، تجمع إطلالة نهال بين الراحة والأناقة، حيث يسهل تنسيق القطع الكاجوال مع الإكسسوارات المميزة، ما يمنح المرأة مظهرا جذابا وأنيقا دون مبالغة، كما يظهر اللون الأبيض والبني تناسقا مثاليا يمنح الإطلالة لمسة كلاسيكية مع لمسة عصرية.

