إعلان

"جاذبية اللون الموف".. هنا الزاهد بفستان أنيق

كتب : أسماء مرسي

05:50 م 28/03/2026
  • عرض 4 صورة
    اعتمدت هنا الزاهد مكياجا بدرجات النيود
    اختارت هنا تسريحة الشعر الانسيابية
    هنا الزاهد بفستان أنيق

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف كان تصميم الفستان؟

أطلت هنا الزاهد بفستان طويل باللون الموف الفاتح، يتميز بقصة انسيابية تبرز جمال شكل الجسم بطريقة أنيقة وناعمة، أضفى هذا التصميم على إطلالتها مظهرا من الأناقة.

كما زادت ياقة الفستان العالية من فخامة اللوك، ما منحها حضورا مميزا وجذابا.

كيف أكملت هنا إطلالتها؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

ما الأكسسوارات التي اختارتها؟

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الفضي اللامع، إضافة إلى مجوهرات بسيطة تتكون من عدة أساور وخواتم، ما أضفى لمسة راقية دون إفراط.

لماذا يعتبر اللون الموف خيارا مميزا؟

وفقًا لموقع "verywellmind"، يمنح الفستان باللون الموف الفاتح شعورا بالأنوثة والرقة، ويتميز بسهولة تنسيقه مع ألوان أخرى مثل الأبيض والفضي والبيج، ليكون خيارا مثاليا للأكسسوارات والأحذية، كما يبرز جمال البشرة ويضيف لمسة من الأناقة الراقية دون مبالغة.

هنا الزاهد إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

