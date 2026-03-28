مي سليم بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟

كتب : مصراوي

06:20 م 28/03/2026
أطلت الفنانة مي سليم بلوك كاجوال جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل إطلالة مي سليم؟

ظهرت مي بـ توب باللون الأبيض، ونسقت أسفله بنطلون بأرجل واسعة باللون الأحمر، ما جعل اللوك كاجوال جذابا ومميزا.

كيف أكملت مي المكياج وتسريحة الشعر؟

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ما الإكسسوارات التي اختارتها مع اللوك؟

ونسقت مع اللوك حذاء رياضي باللون الأبيض، وحقيبة يد مزيج من اللونين البني والأحمر.

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وعدة أساور، بالإضافة إلى ساعة يد ونظارة شمسية باللون الأسود.

ما سر جاذبية مزيج الأحمر والأبيض؟

وفقا لموقع "styledmood"، يمنح مزيج اللونين الأحمر والأبيض إطلالة متناسقة وجذابة، حيث يضيف الأحمر لمسة من الحيوية، بينما يضفي الأبيض شعورا بالهدوء والبساطة.

كما يجعل هذا المزيج الشخص يبدو أنيقا وواثقا في نفس الوقت، ويسهل تنسيقه مع ألوان وأكسسوارات مختلفة، لذلك يناسب الإطلالات اليومية النهارية، كما ظهرت الفنانة مي سليم.

