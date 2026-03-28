أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 17، متضمنا مجموعة من التحسينات المهمة وإصلاحات الأخطاء، إلى جانب إعادة ميزة كانت قد اختفت في الإصدارات السابقة وأثارت استياء المستخدمين.

عودة "Hey Google" وتشغيل جيميناي

أبرز ما جاء في التحديث هو استعادة إمكانية استخدام عبارة "Hey Google" لتشغيل مساعد جيميناي مباشرة، بعد أن كانت هذه الخاصية قد توقفت في نسخة تجريبية سابقة.

وبفضل هذا التحديث، أصبح بإمكان المستخدمين استدعاء المساعد الصوتي بسهولة ودون الحاجة إلى الضغط المطول على زر التشغيل، ما يعيد تجربة الاستخدام السلسة.

ميزة الفقاعات تدخل حيز التنفيذ

شهد التحديث تفعيل ميزة "App Bubbles" التي تتيح تحويل التطبيقات إلى نوافذ عائمة يمكن تحريكها على الشاشة، وفتحها في واجهات صغيرة قابلة للتغيير، ما يعزز من قدرات تعدد المهام.

تغييرات في واجهة Pixel Launcher

طرأت تعديلات جديدة على واجهة هواتف بيكسل، حيث تم تحديث شريط البحث ليشمل:

دمج وضع الذكاء الاصطناعي داخل الشريط

إزالة الحلقة اللونية المحيطة به

اعتماد ألوان مستوحاة من خلفية المستخدم

تحسينات إضافية في النظام

تضمن التحديث أيضا مجموعة من المزايا، أبرزها:

التحكم بمستوى صوت المساعد بشكل مستقل

إمكانية إظهار أو إخفاء أسماء التطبيقات أسفل الأيقونات

إضافة خلفيات ضبابية لعناصر الـ Widgets

فصل أزرار Wi-Fi والإنترنت في الإعدادات السريعة

كما حصلت ميزة تسجيل الشاشة على تصميم جديد.

إصلاحات واسعة للأخطاء

عالجت جوجل عددا من المشكلات التقنية التي واجهها المستخدمون، من بينها:

عدم اهتزاز الهاتف عند المكالمات الواردة

استمرار وضع توفير البطارية بشكل غير طبيعي

مشكلات في عرض الإشعارات واختفائها

اختفاء أيقونات شريط الحالة أحياناً

أخطاء في الكاميرا خاصة العدسة المقربة

حالات تجمد النظام وإعادة التشغيل المفاجئة

كيفية الحصول على التحديث

يمكن لمستخدمي البرنامج التجريبي على هواتف بيكسل تحميل التحديث عبر التوجه إلى: الإعدادات > النظام > تحديث النظام، ثم اتباع التعليمات.

كما ينصح بتفعيل ميزة "التحدث إلى جيميناي بدون استخدام اليدين" من داخل إعدادات التطبيق للاستفادة من خاصية "Hey Google".