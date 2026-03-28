أمير رمسيس عن إغلاق السينما 9 مساءً: ضرب لصناعة تترنح

كتب : معتز عباس

08:19 م 28/03/2026 تعديل في 08:57 م

كشف المخرج أمير رمسيس، عن رأيه في في قرارات غلق المحلات ودور العرض السينمائي عند الساعة 9 مساءً، وتأثيره على صناعة السينما في مصر.

وكتب أمير رمسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لو حفلة 9 في قاعات العرض هتتلغي ده هيتسبب في كارثة لصناعة السينما المصرية كونها الحفلة الأكثر رواجًا، ضرب لصناعة تترنح تحت رسوم التصوير الباهظة والضرائب المختلفة".

تساؤل الجمهور حول قرار إغلاق السينما

مع بدء تطبيق قرار الحكومة بإغلاق المحال والكافيهات والمولات والمطاعم والسينما في تمام التاسعة مساءً اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس، تزايدت تساؤلات الجمهور حول مصير مواعيد حفلات السينما، خاصة بعد الزخم الكبير الذي شهده موسم عيد الفطر بدور العرض.

وفي المقابل، أعرب عدد من صناع السينما عن قلقهم من تداعيات القرار، متوقعين تأثيره على حجم الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
تشهد دور العرض السينمائي حاليًا طرح أربعة أفلام، هي: «سفاح التجمع»، «برشامة»، «إيجي بيست»، و«فاميلي بزنس».

واشنطن تنفي مزاعم إيران بشأن استهداف قوات أمريكية في الإمارات
