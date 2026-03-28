فئة وحيدة مستثناه من التطبيق.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل بشأن العمل عن بُعد

كتب : أحمد الجندي

06:16 م 28/03/2026 تعديل في 06:34 م

وزارة التربية والتعليم

يتساءل عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، خاصة العاملين بالديوان العام والمديريات والإدارات التعليمية، عن مدى تطبيق قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد الموافق 4 أبريل، وذلك بعد إعلان استثناء المدارس من القرار، ما أثار حالة من الجدل حول الفئات المشمولة به.

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول تطبيق قرار العمل عن بُعد، موضحًا أن القرار سيُطبق فقط على موظفي ديوان عام الوزارة، دون غيرهم من العاملين في القطاعات التابعة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية غير مشمولين بالقرار، مشيرًا إلى أن نظام العمل بالنسبة لهم سيظل كما هو دون أي تغيير، بواقع 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس.

وأوضح أن استثناء هذه الفئات يأتي نظرًا لطبيعة العمل داخل المديريات والإدارات التعليمية، والتي تتطلب التواجد الميداني المستمر لضمان سير العملية التعليمية وانتظامها.

وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية المدارس العمل عن بعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر -(تفاصيل)
أخبار مصر

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر -(تفاصيل)

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
أخبار مصر

إنذار وغلق.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال 9 مساءً
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران
شئون عربية و دولية

"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026