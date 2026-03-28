تألقت الفنانة علا رشدي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت علا رشدي في أحدث إطلالتها؟

ظهرت علا بإطلالة عصرية وجذابة، حيث ارتدت جاكيت قصير مصنوع من الجلد ومزيج اللونين الأبيض والأسود، ما أضفى على مظهرها لمسة أنيقة ومميزة.

كيف نسقت علا البنطلون مع الجاكيت؟

ونسقت مع الجاكيت بنطلون طويل من نفس خامة الجلد باللون الأسود، ما جعل اللوك متناسقا وأنيقا.

ما المكياج وتسريحة الشعر التي اختارتها؟

اعتمدت علا مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري مع التركيز على رسمة العيون، كما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ما الحذاء والإكسسوارات التي أضفت لمسة لللوك؟

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

لماذا تعد خامة الجلد خيارا مميزا في عالم الموضة والأزياء؟

وفقا لموقع "bucklehideleather"، خامة الجلد من أكثر الخامات شهرة في عالم الموضة، لأنها تمنح الملابس مظهرا فاخرا وأنيقا، بالإضافة إلى ذلك، توفر الملابس الجلدية حماية جيدة من الرياح والبرد، ما يجعلها خيارا عمليا في الطقس البارد، كما يمكن تنسيقها بسهولة مع ألوان وأكسسوارات مختلفة لإطلالة عصرية وجذابة.

اقرأ أيضا:

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة