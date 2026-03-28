تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على عامل بصيدلية بدائرة المحافظة.

إصابة عامل الصيدلية وضبط المتهمين

وبالفحص تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين عامل بصيدلية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقي زوجته، بسبب خلافات عائلية بينهم، حيث تعدوا على بعضهم بالضرب، واستخدم أحدهم عصا خشبية مما أسفر عن إصابة العامل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم العصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.