

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت إلهام اللوك الأسود بالكامل؟

أطلت إلهام بتوب شتوي باللون الأسود أنيق وبسيط، منحها لمسة كلاسيكية وجاذبية راقية في الإطلالة.

ونسقت أسفله بنطلون بنفس اللون، ما أضفى تناسقا على اللوك بالكامل، ليظهر بشكل أنيق يناسب الإطلالات اليومية والمناسبات البسيطة.

كيف أكملت إلهام المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت إلهام مكياجا ناعما وهادئا يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود، وحقيبة باللون البيج.

ما الإكسسوارات التي نسقتها مع اللوك؟

وزُينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وساعة يد.

كيف يمنح اللون الأسود الإطلالة أناقة وثقة؟

وفقا لموقع "Quora"، اللون الأسود من أكثر الألوان أناقة في عالم الموضة، لأنه يمنح الإطلالة بساطة وجاذبية معا، ويمكن ارتداؤه في أي مناسبة ويضيف شعورا بالثقة بالنفس.

كما أن الأسود يساعد على تناسق الملابس بسهولة مع الألوان الأخرى، ويمنح الجسم مظهرا أنحف، لذلك يفضله الكثيرون لإطلالات يومية مميزة.

اقرأ أيضا:

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة