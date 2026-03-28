تألقت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما سر جاذبية الفساتين المزينة بالتطريزات؟

ظهرت بشرى بفستان قصير فوق الركبة باللون الأخضر، ويتميز بقصة ضيقة من الأعلى، ما أبرز شكل الجسم وساعدها على إبراز قوامها وأضاف لمسة أنثوية أنيقة على إطلالتها.

كما زُين الفستان بتطريزات لامعة أضفت لمعانا وجاذبية خاصة، حيث تمنح التطريزات الفساتين لمسة فاخرة ومميزة، تجعلها مثالية للمناسبات المسائية والسهرات، كما يساعد على إبراز تفاصيل الفستان ويزيد من أناقة الإطلالة، وفقا لموقع "MadebyGaia".

كيف أكملت بشرى المكياج وتسريحة الشعر؟

اعتمدت بشرى مكياجا قويا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل مارينا مدحت، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف عادل الطيب.

ما المجوهرات التي نسقتها مع اللوك؟

وزُينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة



