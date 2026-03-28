تصوير- محمد معروف:

بدأ منذ قليل تنفيذ قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، والذي يبدأ يوميًا في الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد التشغيل.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة ومتميزة لزائري المقصد المصري كافة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها مصر بوصفها إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

ورصدت كاميرا مصراوي بدء تنفيذ القرار في منطقة إمبابة، حيث حرص الكثير من أصحاب المحلات على تنفيذ القرار وإغلاق المحلات في الموعد الذي قررته الدولة.