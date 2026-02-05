إعلان

بقفازات طويلة ولوك مختلف.. غادة عبد الرازق تتألق وتسرق الأنظار

كتب : نرمين ضيف الله

04:00 م 05/02/2026 تعديل في 04:05 م
    بقفازات طويلة وإطلالة غير تقليدية

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق في أحدث جلسة تصوير لها بإطلاله جريئة ومبتكرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت طقم من قطعتين يجمع بين بلوزة سوداء ضيقة بلا أكمام وتنورة طويلة باللون البني الداكن (الماروني) مصممة بأسلوب درابيه ينسدل من الخصر.

وأكملت إطلالتها بارتداء قفازات جلدية طويلة باللون البني المائل للأسود، مما أضاف لمسة من الغموض والأناقة.

واختارت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل عفوي، ونسقت مع اللوك إكسسوار مكون من حلق.

وبحسب "Medium"، القفازات الطويلة هي إكسسوار كلاسيكي عاد بقوة إلى ساحة الموضة كخيار جريء ومميز، تُعتبر من أبرز صيحات الموسم التي تعكس الأناقة الفريدة وتضيف لمسة من الفخامة للإطلالة، خاصة عند تنسيقها مع فساتين السهرة أو الإطلالات الرسمية، وتجعل الإطلالة لافتة للنظر وغير تقليدية.

غادة عبد الرازق موضة لوك مختلف

