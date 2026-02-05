إعلان

"لوك مختلف" دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

كتب : نرمين ضيف الله

03:32 م 05/02/2026 تعديل في 03:45 م
    دنيا سمير بلوك ملفت.. لماذا اختارت اللون الأسود اللامع؟

تألقت الفنانة دنيا سمير غانم في جلسة تصوير جديدة بإطلالة غير تقليدية وجريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت دنيا فستاناً ضيقاً مصنوعاً من خامة لامعة تشبه الجلد، تميز بأكمام طويلة ومنتفخة وضخمة جداً، مع فتحة صدر على شكل "v".

اعتمدت مكياجا ناعما، وركزت على رسمة عيون سموكي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الضهر بشكل إنسيابي، ونسقت مع اللوك، إكسسوارت مكونة من حلق، وخاتم.

بحسب "Elle"، فإن اللون الأسود هو لون كلاسيكي وخالد في عالم الموضة، وله دلالات متعددة، يرمز اللون الأسود إلى القوة، والسلطة، والأناقة، والرقي، غالباً ما يرتديه المحترفون والمبدعون للتركيز على عملهم بدلاً من مظهرهم الشخصي.

كما يدل على الغموض والفردية، يرتبط اللون بالغموض، الانبهار، والفردية.

