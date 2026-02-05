العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة زفاف مروع وقع على الطريق الدائري بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، والذي أسفر عن مصرع العروس وإصابة عريسها و3 آخرين من أسرتيهما عقب تصادم موكبهم بسيارة أخرى.

قائمة الضحايا

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة عن هوية الضحايا، حيث أسفر الحادث عن وفاة العروس "أمل عدلي أحمد"، 18 عامًا، في الحال، بينما أصيبت شقيقتها "دولت"، 20 عامًا، وعريسها "أحمد كرامات عبدالعليم"، 22 عامًا.

كما شملت قائمة المصابين كلا من "ريم محمد صلاح"، 17 عامًا، و"أحمد محمد عبدالعظيم"، 58 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية شلقام، وتبين إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم جراء قوة التصادم وانقلاب السيارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف فورًا لموقع البلاغ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق، وسط حالة من الحزن خيمت على عائلتي العروسين بعد تحول ليلة العرس لمأتم.