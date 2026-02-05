إعلان

العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث زفاف المنيا"

كتب : جمال محمد

11:17 م 05/02/2026

العروس جثة والعريس مصاب.. ننشر أسماء ضحايا "حادث ز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة زفاف مروع وقع على الطريق الدائري بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الخميس، والذي أسفر عن مصرع العروس وإصابة عريسها و3 آخرين من أسرتيهما عقب تصادم موكبهم بسيارة أخرى.

قائمة الضحايا

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة عن هوية الضحايا، حيث أسفر الحادث عن وفاة العروس "أمل عدلي أحمد"، 18 عامًا، في الحال، بينما أصيبت شقيقتها "دولت"، 20 عامًا، وعريسها "أحمد كرامات عبدالعليم"، 22 عامًا.

كما شملت قائمة المصابين كلا من "ريم محمد صلاح"، 17 عامًا، و"أحمد محمد عبدالعظيم"، 58 عامًا، وجميعهم مقيمون بقرية شلقام، وتبين إصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم جراء قوة التصادم وانقلاب السيارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف فورًا لموقع البلاغ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيق، وسط حالة من الحزن خيمت على عائلتي العروسين بعد تحول ليلة العرس لمأتم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الدائري حادث انقلاب سيارة زفاف مركز بني مزار مصرع عروس مديرية أمن المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| 10 صور وأبرز المعلومات عن سيرجي دورا صفقة الأهلي المحتملة
رياضة محلية

خاص| 10 صور وأبرز المعلومات عن سيرجي دورا صفقة الأهلي المحتملة
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟
رياضة محلية

11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت