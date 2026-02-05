إعلان

"سحر اللون الذهبي".. ياسمين صبري تتألق بلوك مختلف

كتب : نرمين ضيف الله

04:40 م 05/02/2026 تعديل في 04:42 م

ياسمين صبري بمكياج هادئ وبفستان أصفر قصير

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بفستان ذهبي، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اختارت ياسمين فستاناً بقصة الأكتاف المنسدلة، يتميز باللون الذهبي البراق مع ثنيات أنيقة على منطقة الصدر والجوانب.

واعتمدت تسريحة شعر بني داكن مموج منسدل على كتفيها، مع مكياج قوي يركز على عيون سموكي وشفاه نيود، مضيفاً لمسة من الجاذبية والنعومة لإطلالتها.

وأكملت إطلالتها بأقراط صغيرة مرصعة.

وفق موقع "Times of India" اللون الذهبي من أكثر الألوان إشراقاً، ويرمز إلى القوة والفخامة، ويرتبط اللون الذهبي عالمياً بالثروة، والرفاهية، والفخامة المطلقة.

إنه لون يلفت الانتباه ويعطي انطباعاً بالترف.

فستان ذهبي وسحر لا يُقاوم.. أحدث إطلالة لياسمين صبري

ياسمين صبري موضة فستان ذهبي

