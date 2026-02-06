بمشاركة 13 جامعة.. ختام ملتقى "قادة بإرادة" بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف

اختتمت جامعة قناة السويس فعاليات النسخة الثانية من ملتقى إعداد القادة "قادة بإرادة"، الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمشاركة واسعة من طلاب جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء، حيث بدأت المراسم بعزف السلام الوطني تأكيدًا لقيم الانتماء التي يستهدف الملتقى ترسيخها.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، خلال كلمته بحفل الختام، أن مثل هذه المعسكرات تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، موجهًا الشكر للوفود المشاركة والمدربين، ومثمنًا دور أسرة "طلاب من أجل مصر" بقيادة الطالب محمد شريف، ومشاركة 100 متطوع من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في التنظيم.

دعم النواب

ورحب "مندور" بحضور أعضاء مجلس النواب وهم موسى خالد، ومحمد الصافي، وسامي سليم، ومحمد طلبة، وماري جمال، وإياد سليمان، وأعضاء مجلس الشيوخ مجدي زايد، وداليا سعد، مشيدًا بدعمهم المستمر للشباب والأنشطة الطلابية التي تعد ركيزة لاستقرار الوطن وتقدمه.

وجاء الحفل بإشراف عام من الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية، وبمشاركة تنظيمية من الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة الأهلية، وإشراف الأستاذ شريف فاروق، الأمين العام لجامعة القناة، والمهندس عادل البير، أمين الجامعة المساعد.

فريق العمل

وتولى الإشراف التنفيذي الدكتور عطوة المتولي، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد كمال، المنسق العام للأنشطة بجامعة القناة، والدكتور محمد عبدالهادي، المنسق العام للأنشطة بالجامعة الأهلية، فيما قام الأستاذ محمد نبيل، مدير العلاقات العامة بالجامعة الأهلية، بمهام المنسق العام للملتقى، والأستاذ أحمد سرواح منسقًا لجامعة القناة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر.

فقرات فنية

وشهد الحفل باقة من الفقرات الفنية بقيادة الدكتورة بسمة محمود وتوزيع الدكتورة نانسي فاروق، تضمنت أغنية "أحسن ناس" بأداء جماعي، و"ياما القمر ع الباب" للطالبة ندا عماد، و"قلبي دليلي" للطالبة لينا خالد، و"القريب منك بعيد" للطالبة سارة حسن، و"ميدلي الخير" للمجموعة، بالإضافة لأغنية "طب وأنا مالي" للطالبة دينا حسين، و"عنابي" لمحمد مانو، و"للطبر حدود" لنجوى شمس، و"أسمر يا أسمراني" للدكتور أحمد حسن، واختتمت بـ "ميدلي إرادة".

تحالف الجامعات

واختتمت الفعاليات بتكريم الوفود المشاركة التي ضمت جامعات: العريش، والصالحية الجديدة، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وسيناء القنطرة شرق، وقناة السويس، وبورسعيد، وشرق بورسعيد الأهلية، والزقازيق الحكومية والأهلية، وشرق بورسعيد التكنولوجية، والسويدي، والجلالة، والملك سلمان الدولية، في مشهد عكس عمق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي بالإقليم.