"بلوك مميز".. ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أحمر ساحر

كتب : نرمين ضيف الله

04:55 م 05/02/2026 تعديل في 04:55 م

بمكياج هادئ ياسمين صبري تتألق

تألقت النجمة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بفستان أحمر لافت، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين فستاناً بقصة ضيقة تبرز قوامها يتميز الفستان بقصة الأكتاف المنسدلة مع كشكشة مزينة بوردة كبيرة بارزة على أحد الأكتاف، بالإضافة إلى تفاصيل من الورود الصغيرة على حافة الصدر.

صُنع الفستان من قماش لامع مزين بالترتر ليزيده بريقاً وجاذبية.

اعتمدت تسريحة شعر كيرلي منسدل، مع إضافة وردة صغيرة حمراء في شعورها، بينما جاء مكياجها قوياً يبرز جمال العيون مع شفاه بلون حيادي متناسق.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد فاخرة من طراز هيرميس بيركين باللون الرمادي الفاتح وبخامة جلد التمساح غير اللامع.

بحسب صحيفة "فوخ"، اللون الأحمر يدل على القوة والعاطفة يعكس الأحمر الثقة بالنفس، الشجاعة، الطاقة، والعاطفة القوية، ويرمز للجرأة والتحدي.

في الثقافات الآسيوية، يرمز الأحمر للحظ السعيد والفرح، ويبرز في الاحتفالات والمناسبات المميزة، ويرتبط الأحمر بالحب والشغف، ويجعل من يرتديه محط الأنظار.

Onset 🎥 Life With my lovely people ❤️@nora1352 الحب ❤️@youmnamoustafa الحب بردة ❤️@ahmed__mouni (3)

سحر اللون الوردي الأحمر الوردي ياسمين صبري موضة

