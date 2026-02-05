"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

فاجأ مزاد عالمي للحمام الزاجل المتابعين ببيع "حمامة بلجيكية"، بسعر خيالي بلغ 1.6 مليون يورو، في صفقة غير مسبوقة أعادت فتح ملف سباقات الحمام الزاجل، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أغرب وأغلى الرياضات في العالم.

الحمامة التي بيعت في المزاد، والمعروفة باسم "New Kim"، حطمت الأرقام القياسية السابقة، مستفيدة من سجلها القوي في السباقات طويلة المدى، إضافة إلى نقاء سلالتها، وهو ما رفع قيمتها السوقية وجعلها محط تنافس شديد بين كبار المشترين.

لم تعد سباقات الحمام الزاجل مجرد هواية شعبية، بل أصبحت سوقًا عالمية مفتوحة تتجاوز فيها أسعار بعض الطيور أسعار السيارات الفارهة والعقارات، في ظل اهتمام متزايد من مستثمرين يرون في هذه الطيور مشروعا مربحا على المدى الطويل.

يعتمد تقييم الحمام الزاجل على عدة عوامل، أبرزها نتائج السباقات، والتحمل البدني، وسرعة العودة، إضافة إلى القيمة الوراثية، حيث يُنظر إلى الحمامة البطلة باعتبارها مصدرًا لإنتاج أجيال جديدة قادرة على حصد البطولات وتحقيق أرباح ضخمة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفةPIPA، الحمام الزاجل لديه قدر فريدة على تحديد الاتجاهات، إذ يعتمد على المجال المغناطيسي للأرض، وموقع الشمس، إلى جانب حاسة شم دقيقة، ما يمكنه من قطع مسافات تتجاوز 1000 كيلومتر والعودة إلى موطنه بدقة لافتة.

وشهدت المزادات العالمية في السنوات الأخيرة سيطرة واضحة لمشترين من الصين، الذين أصبحوا اللاعب الأكبر في سوق الحمام الزاجل، مدفوعين بشغف كبير بهذه الرياضة واستعداد لدفع أرقام قياسية لامتلاك الطيور الفائزة.

وعبر التاريخ، استخدم الإنسان الحمام الزاجل في نقل الرسائل خلال الحروب والأزمات، قبل أن ينتقل اليوم إلى منصات المزادات العالمية، كطائر تتجاوز قيمته ملايين اليوروهات.

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر