ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها داخل منزلها بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين بلوزة أو قميصاً باللون الأبيض أو الكريمي، مع اعتماد تسريحة شعر كيرلي ملفوفة على "بكر".

تصدرت حقيبة يد فاخرة من طراز هيرميس بيركين باللون الرمادي الفاتح وبخامة جلد التمساح غير اللامع، ويصل سعرها إلى ملايين الجنيهات المصرية، ما يعكس ذوقها الراقي وحبها للفخامة المطلقة.

ووفق صحيفة "فوج"، فإن اللون البيج هو لون كلاسيكي وحيادي يحمل دلالات عميقة ومتعددة الأناقة والفخامة الهادئة، يرمز اللون البيج إلى الفخامة الهادئة والرقي البسيط دون الحاجة إلى لفت الانتباه الصارخ.