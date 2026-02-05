إعلان

"سحر اللون البيج".. ياسمين صبري بإطلالة كاجول جذابة

كتب : نرمين ضيف الله

04:30 م 05/02/2026 تعديل في 04:31 م

ياسمين صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها داخل منزلها بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ياسمين بلوزة أو قميصاً باللون الأبيض أو الكريمي، مع اعتماد تسريحة شعر كيرلي ملفوفة على "بكر".

تصدرت حقيبة يد فاخرة من طراز هيرميس بيركين باللون الرمادي الفاتح وبخامة جلد التمساح غير اللامع، ويصل سعرها إلى ملايين الجنيهات المصرية، ما يعكس ذوقها الراقي وحبها للفخامة المطلقة.

ووفق صحيفة "فوج"، فإن اللون البيج هو لون كلاسيكي وحيادي يحمل دلالات عميقة ومتعددة الأناقة والفخامة الهادئة، يرمز اللون البيج إلى الفخامة الهادئة والرقي البسيط دون الحاجة إلى لفت الانتباه الصارخ.

Onset 🎥 Life With my lovely people ❤️@nora1352 الحب ❤️@youmnamoustafa الحب بردة ❤️@ahmed__mouni (1)Onset 🎥 Life With my lovely people ❤️@nora1352 الحب ❤️@youmnamoustafa الحب بردة ❤️@ahmed__mouni

سحر اللون البيج ياسمين صبري موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
رياضة محلية

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
شئون عربية و دولية

ترامب عن دخوله الجنة: لست مرشحا مثاليا لكنني قدمت الكثير من الخير
ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت