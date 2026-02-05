تألقت الفنانة نهال عنبر بإطلالة مميزة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نهال بلوزة عصرية بأكمام طويلة باللون الوردي الفاتح، مصممة بياقة قميص كلاسيكية، مع نقوش وزخارف نسيجية مميزة على كامل القماش.

ونسقت البلوزة مع قطعة داخلية بيضاء وبنطلون أبيض، وأكملت نهال إطلالتها بسوار متعدد الطبقات على يدها اليسرى وخواتم بسيطة، إلى جانب أقراط متدلية، مع مكياج قوي يبرز جمال عينيها.

وفقا لمجلة "Elle" يتربع اللون الوردي على عرش ألوان الموضة ليغازل أنوثة المرأة ويبوح برقتها ونعومتها، توحي درجات الوردي الفاتح بالهدوء، التفاؤل، والحنين إلى الماضي، مما يوفر إحساساً بالراحة والسكينة بعيداً عن ضغوط الحياة.