إعلان

سحر اللون الوردي.. هكذا نسقت نهال عنبر إطلالتها؟

كتب : نرمين ضيف الله

04:15 م 05/02/2026
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نهال عنبر بإطلالة مميزة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نهال بلوزة عصرية بأكمام طويلة باللون الوردي الفاتح، مصممة بياقة قميص كلاسيكية، مع نقوش وزخارف نسيجية مميزة على كامل القماش.

ونسقت البلوزة مع قطعة داخلية بيضاء وبنطلون أبيض، وأكملت نهال إطلالتها بسوار متعدد الطبقات على يدها اليسرى وخواتم بسيطة، إلى جانب أقراط متدلية، مع مكياج قوي يبرز جمال عينيها.

وفقا لمجلة "Elle" يتربع اللون الوردي على عرش ألوان الموضة ليغازل أنوثة المرأة ويبوح برقتها ونعومتها، توحي درجات الوردي الفاتح بالهدوء، التفاؤل، والحنين إلى الماضي، مما يوفر إحساساً بالراحة والسكينة بعيداً عن ضغوط الحياة.

بلوزة مشرقة وأناقة متناسقة.. إطلالة نهال عنبر تخطف الأنظار

بلوزة مشرقة نهال عنبر بلوك مميز سحر اللون الوردي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
اقتصاد

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
استولى على 2 مليار جنيه.. حبس "مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب والاحتيال
حوادث وقضايا

استولى على 2 مليار جنيه.. حبس "مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب والاحتيال
4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك
رياضة محلية

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك
"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
رياضة محلية

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة
حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم
أخبار المحافظات

حبس والد المتهم في قضية منشار الإسماعيلية 4 سنوات.. تفاصيل الحكم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت