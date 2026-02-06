بعد فيديو أبوالمعاطي زكي عن أبوتريكة.. علاء عزت يكشف تفاصيل جديدة

قال الكاتب الصحفي علاء عزت، إنه تواصل مع صديقه الإعلامي الرياضي أبوالمعاطي زكي، بشأن واقعة محمد أبوتريكة، وتشجيع لاعبي المنتخب على التبرع بجزء من مكافآت الفوز في مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2006.

وأوضح "عزت" في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن أبوالمعاطي زكي، أكد له أن روايته جاءت باعتبارها دليلًا على دور قام به أبوتريكة داخل منتخب الساجدين، من خلال تشجيع اللاعبين على أداء صلاة الفجر، وما صاحب ذلك من التزام وانضباط داخل معسكر المنتخب، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي على أداء الفريق.

وأضاف: رواية "زكي" جاءت في إطار إبراز روح الجماعة والمحبة التي جمعت لاعبي المنتخب، والتي أسهمت في التتويج بالبطولة.

وأشار علاء عزت، إلى أن أبوالمعاطي زكي ذكّره بمواقفه الداعمة لأبوتريكة، ومنها دفاعه عنه في مواجهة حملات رفض ظهوره في إعلان النادي الأهلي خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدًا أنه في حال سفره إلى قطر في أي وقت سيحرص على لقاء أبوتريكة.

واختتم الكاتب الصحفي علاء عزت، منشوره، بالتأكيد على أن ما لمسه من أبوالمعاطي زكي كان محبة واحترامًا وتقديرًا، مشددًا على أن حديثه لم يكن نبشًا في الماضي، وإنما تأكيدًا على عظمة جيل المعلم حسن شحاتة، الذي حقق لمصر 3 بطولات كبرى.

وصرح الإعلامي الرياضي أبوالمعاطي زكي، في وقت سابق، قائلًا: إن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 لم يكن المرشح الأقوى للفوز باللقب، وذلك في ظل وجود منتخبات قوية مثل: كوت ديفوار والسنغال والمغرب، إضافة إلى الكاميرون، مستدركا: "كابتن أبوتريكة، وقتها قال للاعيبة إحنا كل ماتش هنكسبه هنطلع من مكافأته حاجة لله".

وتابع "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة، قائلًا: "كابتن سمير زاهر عشان يحفز اللاعبين بقى كل ماتش يصرف المكافأة.. يعني تيجي من الملعب تلاقي أحمد شاكر وطاهر النجار المدير المالي للمنتخب قاعدين في الفندق، اللاعيبة تاخد الشاور تلاقي كل واحد المكافأة بتاعته".

وتابع قائلًا: "محمد أبوتريكة كان بياخد 5% من كل ماتش.. وفي الواقعة دي خد وبدأ يدي ناس محتاجة.. وكان بيدي لأخوه، وأخوه ده كان بيوزع على أسر مساجين الجماعة الإسلامية.. لأن هو في دماغه إن دول محتاجين".

وأوضح الإعلامي أبوالمعاطي زكي، قائلًا: "اللي حصل بعدها اتقبض على أخو أبوتريكة.. وأنا عارف اسمه وعارف التفاصيل، واللي اتوسط له وقتها حسن شحاتة وشوقي غريب عند علاء وجمال مبارك.. هو شايف إن دول ناس مش عارفين يعيشوا.. فكان من ضمن الناس اللي بيديها دول معتقلين سياسيين وأسر سياسية، فعشان كده اترصد واتاخد".

