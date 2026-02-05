تألقت الفنانة بسنت شوقي بفستان وردي فاتح لامع خلال ظهورها الأخير، حيث جذبت الأنظار بإطلالة ساحرة.

الفستان يتميز بتصميم بقصة ضيقة تُبرز رشاقتها، وطبقات متعددة من الشراشيب اللامعة المصنوعة من خامة السيكوين.

ووضعت لمسة الكاب الطويل المنسدل، مما أعطى لمسة فخامة ونعومة على المظهر العام، ليكمل إطلالة ساحرة لا تُنسى.

وأكملت بسنت إطلالتها بمكياج هادئ بألوان ناعمة من النيود، تناسب لون الفستان، واختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى أنيقة مع إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وعقد وأسورة، مما أبرز جمالها الطبيعي.

وبحسب "Fashionisers"، فإن اللون الوردي يمنح المرأة الأنوثة، والبراءة، الرومانسية، والنعومة، وترمز درجاته الفاتحة تحديداً إلى الرقة والشباب.