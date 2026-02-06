إعلان

أمريكا: خروج قطار شحن عن مساره وسقوط عرباته في نهر

كتب : مصراوي

12:50 ص 06/02/2026

خروج قطار شحن عن مساره وسقوط عرباته في نهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

خرج قطار شحن عن مساره اليوم الخميس في ولاية كونيتيكت الأمريكية لتسقط عرباته المحملة بمواد كيميائية خطيرة في نهر، لكن مسؤولون أشاروا إلى أن العربات لا يبدو أنها تسرب المواد.

وقال مسؤولون بالولاية وآخرون محليون إن الواقعة حدثت قبل الساعة 0930 صباحا بوقت قصير على نهر وليامانتيك، في جزء ريفي من مانزفيلد.

وقال جون روتش، قائد إدارة الإطفاء في مانزفيلد إن ست من عربات القطار الـ14 خرجت من مسارها، وانتهى المطاف بأربع منها في النهر.

وأضاف أن العربات التي سقطت كانت محملة بالبروبان السائل، بينما كانت تلك التي ظلت على المسار محملة بمواد أخرى.

وأشار روتش إلى أنه لم تقع إصابات، وأنه ما زال يتم التحقيق في سبب الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولاية كونيتيكت الأمريكية جون روتش خروج قطار شحن عن مساره نهر وليامانتيك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب
علاقات

"مزاد عالمي" حمام زاجل بـ1.6 مليون يورو لهذا السبب

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات
أخبار مصر

الأوقاف تكشف حقيقة طرح شقق سكنية بالمحافظات

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل
زووم

"علشان تدخل المعهد صعب بالحجاب".. روان عصام تكشف سبب استبعادها من مسلسل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت