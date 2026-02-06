أمريكا: خروج قطار شحن عن مساره وسقوط عرباته في نهر

(أ ب)

خرج قطار شحن عن مساره اليوم الخميس في ولاية كونيتيكت الأمريكية لتسقط عرباته المحملة بمواد كيميائية خطيرة في نهر، لكن مسؤولون أشاروا إلى أن العربات لا يبدو أنها تسرب المواد.

وقال مسؤولون بالولاية وآخرون محليون إن الواقعة حدثت قبل الساعة 0930 صباحا بوقت قصير على نهر وليامانتيك، في جزء ريفي من مانزفيلد.

وقال جون روتش، قائد إدارة الإطفاء في مانزفيلد إن ست من عربات القطار الـ14 خرجت من مسارها، وانتهى المطاف بأربع منها في النهر.

وأضاف أن العربات التي سقطت كانت محملة بالبروبان السائل، بينما كانت تلك التي ظلت على المسار محملة بمواد أخرى.

وأشار روتش إلى أنه لم تقع إصابات، وأنه ما زال يتم التحقيق في سبب الحادث.