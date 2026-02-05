خاص| 10 صور وأبرز المعلومات عن سيرجي دورا صفقة الأهلي المحتملة

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

يُعد الكاميروني سيرجي دورا من المواهب الصاعدة في كرة القدم الأفريقية، بعدما لفت الأنظار مؤخرًا بقدراته التهديفية ومستوياته المميزة مع فريقه، ليصبح ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب في مصر يوم 17 يناير الجاري لخوض فترة معايشة.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز المعلومات التي حصل عليها عن اللاعب سيرجي دورا، صفقة النادي الأهلي المحتملة كالتالي:

الاسم الكامل: سيرجي دورا.

تاريخ الميلاد: 07 يوليو 2006، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

الطول: 189 سم.

القدم المفضلة: اليمنى.

المركز: مهاجم صريح.

النادي الحالي: Gazelle FA.

أرقامه في موسم 2024-2025:

خاض 25 مباراة.

سجل 15 هدفًا.

صنع 11 هدفًا.

قدوته في الملاعب هو مواطنه الكاميروني فينسنت أبوبكر، الذي ينتمي لنفس منطقته، وقد قلد احتفاله بالأهداف في آخر مبارياته

وحصد اللاعب عدة جوائز فردية، أبرزها:

أفضل لاعب في الدوري، هداف الدوري الكاميروني الممتاز برصيد 15 هدفًا، إضافة إلى جائزة أفضل مهاجم، إلى جانب تصدره قائمة صانعي الأهداف.

ودخل دورا دائرة اهتمام أندية أوروبية، حيث خاض فترة معايشة مع فولهام الإنجليزي وترك انطباعًا جيدًا، كما بات على رادار نادي تولوز الفرنسي.

وسبق استدعاء اللاعب إلى معسكرين مع منتخب الكاميرون الأول، وشارك في مباراتين وديتين أمام أوغندا وغينيا.