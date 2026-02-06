قال عبدالفتاح رجب العطار، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة العطارة، إن بعض السلع شهدت ارتفاعًا محدودًا في أسعارها، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى انخفاض المحاصيل في دول الإنتاج الرئيسية.

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن جوز الهند يُعد من الأصناف التي ارتفع سعرها بنحو 20%، وذلك بسبب قلة المحصول في دول مثل إندونيسيا وسريلانكا وفيتنام.

وتابع رئيس شعبة العطارة: البهارات المستخدمة في المطبخ خلال شهر رمضان متوفرة بكميات كافية، وأسعارها مستقرة عند نفس مستويات العام الماضي، مؤكدًا أن التوابل تُعتبر عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه في المطبخ الرمضاني المصري.

وأشار إلى ضرورة وعي المستهلك وحرصه أثناء الشراء، مؤكدًا أن من حق كل مواطن التأكد من صلاحية المنتج وتاريخ إنتاجه ومصدره، داعيًا إلى الشراء من الأماكن الموثوقة والمعروفة لضمان الجودة والسلامة.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت