بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026

تعاقدت الفنانة الكبيرة عبلة كامل على المشاركة في إعلان يتم عرضه بموسم رمضان 2026.

وتظهر النجمة الكبيرة بعد غياب لسنوات عديدة أثارت خلالها قلق الجمهور من إعلان قرار اعتزالها الفن.

وكانت آخر مشاركات النجمة الكبيرة في مجال الإعلانات من خلال إعلان لإحدى شركات المنظفات.

آخر أعمال الفنانة عبلة كامل

كانت آخر مشاركات الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الدراما التلفزيونية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018.

تدور أحداث الجزء الأخير من المسلسل حول ازدياد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، تأليف مجدي صابر، إخراج مصطفى الشال.

