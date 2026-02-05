إعلان

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026

كتب- مصراوي:

11:35 م 05/02/2026 تعديل في 06/02/2026
    عبلة كامل من كواليس أحد أعمالها الفنية
    عبلة كامل في فترة شبابها
    عبلة كامل من كواليس مسلسل سلسال الدم
    عبلة كامل من أحد اللقاءات التلفزيونية
    عبلة كامل وراندا البحيري
    عبلة كامل من فترة الشباب
    عبلة كامل في شبابها
    عبلة كامل وسمية الخشاب
    الفنانة القديرة عبلة كامل
    بديات عبلة كامل الفنية
    عبلة كامل من كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
    النجمة عبلة كامل
    عبلة كامل في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي
    بدايات عبلة كامل الفنية

تعاقدت الفنانة الكبيرة عبلة كامل على المشاركة في إعلان يتم عرضه بموسم رمضان 2026.

وتظهر النجمة الكبيرة بعد غياب لسنوات عديدة أثارت خلالها قلق الجمهور من إعلان قرار اعتزالها الفن.

وكانت آخر مشاركات النجمة الكبيرة في مجال الإعلانات من خلال إعلان لإحدى شركات المنظفات.

آخر أعمال الفنانة عبلة كامل

كانت آخر مشاركات الفنانة الكبيرة عبلة كامل في الدراما التلفزيونية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" عام 2018.

تدور أحداث الجزء الأخير من المسلسل حول ازدياد النيران بين نصرة، والعمدة هارون خاصة بعد دخول نصرة السجن مرة ثانية، بعد اتهامات ظالمة من قبل هارون، حيث تشهد صراعات قوية بين الاثنين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رياض الخولي، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، تأليف مجدي صابر، إخراج مصطفى الشال.

اقرأ أيضًا:

محامي شيرين يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل إحالة المسئول السابق عن حساباتها للمحاكمة

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

عبلة كامل رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

