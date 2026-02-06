حياة كريمة تشكر الرئيس بعد فوزها بجائزة دبي الدولية للتنمية المستدامة

أعربت مؤسسة حياة كريمة، عن فخرها واعتزازها الشديد بإعلان فوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وذلك في فئة تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، والتي جرى تسلمها على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في مدينة دبي.

ووجهت المؤسسة، في بيان، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته الداعم الأول والمُلهم لهذه المبادرة التي تُعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن رؤيته وإيمانه بحق المواطن المصري في حياة كريمة شكّلا القوة الدافعة والمحرك الرئيسي لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس يغير وجه الحياة في آلاف القرى المصرية.

وأكدت "حياة كريمة"، اعتزازها البالغ بكونها عضوًا فاعلًا في اللجنة التيسيرية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ عملت جنبًا إلى جنب مع كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق التكامل بين العمل الحكومي والمجتمعي، مشيرة إلى أن هذا التكريم الدولي لا يُعتبر مجرد جائزة، بل شهادة ثقة عالمية في قدرة المؤسسات المصرية على التخطيط والتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية للاستدامة، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضع مصر دائمًا في مصاف الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية والحضرية.

وتوجهت المؤسسة بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزارات والأجهزة المعاونة والقوات المسلحة، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، والمتطوعين الأوفياء، مؤكدة أن نجاح "حياة كريمة" هو نتاج سمفونية عمل وطنية تكاتفت فيها سواعد الجميع من أجل هدف واحد، وهو الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري وتوفير بنية تحتية عصرية تليق بالجمهورية الجديدة.

وعاهدت مؤسسة حياة كريمة، الشعب المصري والقيادة السياسية، في هذا الصدد، على مواصلة العمل الدؤوب وبذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة التنمية، مستلهمة من هذا التكريم طاقة جديدة.

