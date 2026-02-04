جراحة دقيقة تنقذ يد طفلة من ذوي الهمم في منوف العام بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

نجح فريق طبي بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، في إجراء جراحة دقيقة لطفلة من ذوي الهمم تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد معاناتها من آلام شديدة وتورم حاد بنهاية عظمة الكعبرة اليمنى، ما تسبب في صعوبة حركة مفصل الرسغ وفقدان القدرة على استخدام اليد بشكل طبيعي.

وأظهرت الفحوصات الإكلينيكية والأشعة وجود تكيّس عظمي ضخم بنهاية العظمة، وعلى الفور جرى تجهيز الحالة وإجراء التحاليل والفحوصات المتقدمة، لاستبعاد وجود أي أورام غير حميدة قد تتشابه مع هذا النوع من التكيّسات، حرصًا على سلامة المريضة وضمان أعلى درجات الأمان الطبي.

وقام الفريق الطبي باستئصال محتويات التكيّس بالكامل، مع تنظيف الجيوب الدموية المصاحبة وكحت الخلايا بدقة لمنع الارتجاع مستقبلًا، مع الحفاظ الكامل على الأوتار والضفيرة العصبية الدموية بالمنطقة. كما جرى ترميم العظمة باستخدام بديل عظمي لتعويض الجزء المتأثر واستعادة الكفاءة الوظيفية لمفصل الرسغ.

وشهدت الحالة تحسنًا ملحوظًا واستقرارًا صحيًا عقب الجراحة، تمهيدًا لبدء مرحلة التعافي واستعادة الحركة بشكل تدريجي.

وأكد عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذا التدخل الجراحي يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الحكومية.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبي الذي ضم مينا وجدي أخصائي جراحة العظام، وحاتم الزفزافي استشاري التخدير، ومؤكدًا استمرار دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالات الدقيقة وذوي الهمم.