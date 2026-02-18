بروتوكول تعاون بين جامعتي السويس والريادة لتعزيز البحث العلمي

"نشاط اجتماعي".. تحويل سور جمعية زراعية في الغربية إلى كافيتريا يثير الجدل

وقعت جامعة السويس بروتوكول تعاون مع جامعة الريادة، بهدف دعم العملية التعليمية والبحثية من خلال التدريب المشترك لطلاب الدراسات العليا، والإشراف على رسائلهم، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس لتدريس برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وتنظيم مؤتمرات وندوات علمية، بما يعزز الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب والباحثين.

مثّل جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، فيما مثّل جامعة الريادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق ورئيس الجامعة.

وتصنف جامعة الريادة من جامعات الجيل الخامس الذكية ذات المعايير العالمية، وتسعى إلى تقديم تعليم متميز وابتكاري يؤهل خريجيها للتنافس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال الاستخدام الأمثل لإمكاناتها في المجالات التعليمية والبحثية والتطبيقية.

وأعرب الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، إذ جاء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق فوائد مشتركة للطرفين، ويعكس انفتاح جامعة السويس على مختلف مصادر ومؤسسات المعرفة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تواكب متطلبات العصر وتدعم مكانة الجامعتين على الساحة الأكاديمية والبحثية.