أحالت النيابة العامة بالهرم مسجل خطر الشهير باسم "مستريح اللبيني"، والمعروف إعلاميًا بـ"مسؤول الكهرباء المزيف"، إلى المحاكمة الجنائية، عقب اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على 440 ألف جنيه مقابل وعد كاذب بتركيب عدادات كهرباء لعقار في شارع اللبيني بمنطقة فيصل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بلال.م.م، عاطل، زعم زورًا عمله بشركة كهرباء جنوب القاهرة، وأوهم المجني عليهم بقدرته على توصيل عدادات كودية لـ18 وحدة سكنية بالعقار، مقابل مبالغ مالية تقاضاها بالفعل، لكنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وحددت النيابة جلسة اليوم 18 فبراير كأولى جلسات محاكمة المتهم، وحضر المحامي فهد مرزوق دفاع المجني عليه، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لاستيلائه على أموال المواطنين بأساليب احتيالية وترويجه بينهم أنه يملك نفوذًا كبيرًا وعلاقات وطيدة مع مسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة.

تحقيقات النيابة مع "مستريح اللبيني"

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بلال.م.م زعم أنه يعمل بشركة كهرباء جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فرع فيصل، وأوهم المجني عليهم أنه له علاقات عديدة بمسؤولي الشركة، وادعى أن له نفوذًا يمكنه من توصيل عدادات كودية لـ18 وحدة سكنية بعقار في شارع اللبيني بمنطقة فيصل بالهرم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلب وتحصل على مبالغ مالية قدرها 440 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه، إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية التي حصل عليها من ضحاياه.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأثبتت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وأن المتهم زعم نفوذه بشركة الكهرباء وعلاقته بمسؤوليها، وقدرته على توصيل عدادات لـ18 وحدة سكنية في شارع اللبيني، وتقاضى المبلغ المستولى عليه مقابل ذلك. كما هرب بعد النصب على أصحاب المبالغ المالية التي تم تحويلها له على دفعات عن طريق أحد التطبيقات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وإحضاره، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عنصر جنائي – مقيم بمحافظة القاهرة – بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدعائه عمله بإحدى شركات الكهرباء وامتلاكه نفوذًا مزعومًا "على خلاف الحقيقة" وقدرته على توصيل عدادات كهرباء كودية لكافة الوحدات السكنية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بالنصب على أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ مالي نظير تركيب 18 عدادًا بوحدات سكنية بعقار مملوك له. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

