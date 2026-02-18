"نشاط اجتماعي".. تحويل سور جمعية زراعية في الغربية إلى كافيتريا يثير الجدل

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات العاجلة الجاري تنفيذها للتعامل مع تداعيات خروج عربة قطار بضائع عن مسارها أمام مزلقان الجامعة، مما أدى إلى توقف مؤقت لحركة القطارات في الاتجاهين دون خسائر في الأرواح.

ووجه المحافظ، خلال متابعته اللحظية، بسرعة التعامل مع الواقعة واحتواء تداعياتها في أسرع وقت ممكن، كما كلف الجهات المعنية من هندسة السكة الحديد والحماية المدنية بالدفع بالمعدات والأوناش اللازمة لإعادة العربات إلى مسارها، واستمرار المتابعة الميدانية.

من جانبه أكد محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أنه جرى فتح المزلقان مرة أخرى، واستئناف حركة القطارات، ومرور السيارات من مزلقان الشاملة بالشكل الطبيعي.