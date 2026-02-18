إعلان

محافظ بني سويف يتابع إجراءات التعامل مع خروج عربة قطار بضائع عن القضبان

كتب : حمدي سليمان

04:34 م 18/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف (2)
  • عرض 5 صورة
    اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف (4)
  • عرض 5 صورة
    اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف (5)
  • عرض 5 صورة
    اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات العاجلة الجاري تنفيذها للتعامل مع تداعيات خروج عربة قطار بضائع عن مسارها أمام مزلقان الجامعة، مما أدى إلى توقف مؤقت لحركة القطارات في الاتجاهين دون خسائر في الأرواح.

ووجه المحافظ، خلال متابعته اللحظية، بسرعة التعامل مع الواقعة واحتواء تداعياتها في أسرع وقت ممكن، كما كلف الجهات المعنية من هندسة السكة الحديد والحماية المدنية بالدفع بالمعدات والأوناش اللازمة لإعادة العربات إلى مسارها، واستمرار المتابعة الميدانية.

من جانبه أكد محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أنه جرى فتح المزلقان مرة أخرى، واستئناف حركة القطارات، ومرور السيارات من مزلقان الشاملة بالشكل الطبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف عربة قطار عبد الله عبد العزيز مزلقان الجامعة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمر مرموش يحتفل بشهر رمضان بهذه الصورة
أخبار وتقارير

عمر مرموش يحتفل بشهر رمضان بهذه الصورة
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
سفرة رمضان

احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
أخبار السيارات

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)
دراما و تليفزيون

قبل ساعات من عرضه.. رحمة محسن تروج لمسلسل علي كلاي (صور)
رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة