استدرجها بـ تورتة.. طالب يخدر فتاة ويغتصبها في عيد ميلاده بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالسجن المؤبد ضد طالب جامعي، وإلزامه بتعويض مدني قدره مليون جنيه، إثر إدانته باستدراج فتاة واغتصابها تحت تأثير مادة مخدرة، وتصويرها لابتزازها لاحقًا بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم استغل ثقة المجني عليها وادعاء حبها ورغبته في خطبتها، ووجه لها دعوة لحضور حفل عيد ميلاده بمنزله، موهمًا إياها بأنه اشترى تورتة للاحتفال بالمناسبة في حضور والدته وشقيقته، وعقب وصولها حاملة هدية عيد الميلاد، اكتشفت عدم وجود أحد بالمسكن، وحاولت الانصراف، إلا أنه أصر على تناولها عصير مانجو دس به مادة مخدرة.

أوضحت التحقيقات، أن الضحية فقدت وعيها، فاستغل المتهم حالتها واعتدى عليها، وصورها صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو في أوضاع مخلة، ثم شرع في ابتزازها مهددًا بنشر تلك المقاطع حال عدم استجابتها لرغباته، وأجبرها على تكرار المعاشرة تحت وطأة التهديد.

أشارت الأوراق، إلى أن المتهم تمادى في أفعاله ونشر المقاطع على بعض منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الفتاة إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبمواجهته بالأدلة الفنية وأقوال المجني عليها، أحيل إلى المحاكمة الجنائية.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى جسامة الجرم الذي جمع بين استدراج المجني عليها وتخديرها واغتصابها والتشهير بها، وأكدت أن عقوبة المؤبد والتعويض المدني جاءت ردعًا لكل من تسول له نفسه استغلال الفتيات أو انتهاك خصوصيتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.