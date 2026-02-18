10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل

كاش باك 100 ألف جنيه على شانجان CS55 Plus موديل 2026 في مصر

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك ومهمل جمرك بورسعيد البحري.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الخميس 26 فبراير الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ماركات (كيا K3 موديل 2013 - 3 سيارات هيونداي لافيتا موديلات من 2005 حتى 2010 - شيفرولية كروز موديل 2009 - سكودا أوكتافيا موديل 2013 - شيفرولية تراكس موديل 2013 - كيا سول موديل 2010 - مرسيدس A180 موديل 2017)

كما يضم المزاد عدد 26 لوط سيارة هيونداي أفانتي موديلات من 2007 وحتى 2016 - 6 سيارات كيا فورتي موديلات 2009 و2010 - 3 سيارات هيونداي إلنترا موديلات من 2007 وحتى 2013 - تويوتا ياريس موديل 2018 - ميني كوبر موديل 2002 - كيا سول موديل 2010 - فولكس فاجن جولف موديل 2011).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

وحددت الهيئة مبلغ 50 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.