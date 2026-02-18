إعلان

الداخلية تطلق ندوات دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في رمضان

كتب : علاء عمران

04:35 م 18/02/2026 تعديل في 05:51 م

ندوات دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ندوات دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة شهر رمضان المبارك، تأكيدًا على إعلاء قيم حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ التأهيل والإصلاح.

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في رمضان

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الندوات استهدفت تعزيز الوعي الديني وتصحيح المفاهيم، في إطار احترام حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

إعادة التأهيل وفق السياسة الحديثة

جاءت الفعاليات مواكبةً للسياسة العقابية الحديثة، التي تركز على إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم سلوكيًا وفكريًا.

