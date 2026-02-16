إعلان

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والمواد المستخدمة

كتب : محمود عبدالرحمن

01:49 م 16/02/2026

العلماء يكشفون أسرار تحنيط المومياوات المصرية والم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن العلماء من التقاط الأبخرة غير المرئية المنبعثة من المومياوات المصرية القديمة التي تتميز برائحة مميزة لا يعرفها إلا من اقترب منها بما يكفي لاستنشاقها، وذلك للكشف عن طرق التحنيط دون الإضرار بالقطع الأثرية نفسها.

أسرار الروائح القديمة

وبحسب البحث الذي نشر في مجلة العلوم الأثرية، عادة ما يلجأ علماء الآثار إلى إزالة أجزاء صغيرة من ضمادات المومياء وتحليلها للحصول على بيانات عن التركيب الجزيئي لمواد التحنيط، لكن هذه الطريقة مدمرة بطبيعتها، إذ قد تتفكك الجزيئات أثناء العملية، ولا يمكن أخذ إلا عدد محدود من العينات قبل أن تتعرض المومياء للتلف الكامل.

تقنية "الشم" البديلة

ابتكر فريق من علماء الكيمياء الجيولوجية العضوية بجامعة بريستول أسلوبا أقل تدخلا، يعتمد على أخذ عينات من المركبات العضوية المتطايرة في الهواء المحيط بالمومياء، إذ أن هذه المركبات، وهي جزيئات صغيرة تنتشر بسهولة في الهواء، تحمل الروائح المميزة للمواد المستخدمة في التحنيط.

وأشار الفريق إلى أن الرائحة كانت تلعب دورا محوريا في الأساطير المصرية والحياة الآخرة، حيث ساعدت التوابل العطرية على إخفاء الروائح الكريهة للجثث وتوفير حماية ضد الآفات والعدوى الميكروبية، وفقا للبحث المنشور.

تحليل عينات المومياوات

تمكن الباحثون من "شم" رائحة تسع مومياوات في المتحف المصري بالقاهرة عام 2025، ووصفوها بأنها "خشبية" و"حارة" و"حلوة"، بينما استخدم الفريق ماسحا جزيئيا لربط هذه الروائح بالمركبات العضوية الدقيقة المنبعثة.

شملت الدراسة تحليل 35 عينة مادية من 19 مومياء، تمثل شخصيات هامة تعود إلى الفترة بين 2000 قبل الميلاد و295 ميلادي، وكانت العينات محفوظة في متاحف أوروبا والمملكة المتحدة.

نتائج التحليل الكيميائي

وضعت كل قطعة من المومياء في حجرة خاصة لإطلاق المركبات العضوية المتطايرة، ثم حللت الغازات باستخدام تقنيات كروماتوغرافيا الغاز ومطياف الكتلة لتحديد الجزيئات بدقة، إذ غالبا ما كانت المكونات الرئيسية تشمل الدهون والزيوت وشمع العسل وراتنج النباتات والبيتومين، مع تغييرات واضحة في الوصفات عبر العصور.

في البداية، استخدم المصريون القدماء وصفات بسيطة تعتمد على الدهون والزيوت، لكنها تطورت لاحقا لتشمل مواد أكثر تكلفة مثل الراتنجات والزيوت النباتية المستخرجة من الصنوبر والعرعر والأرز، بالإضافة إلى البيتومين، مما يعكس تنوع وتطور تقنيات التحنيط.

أداة غير مدمرة لتسلسل المومياوات

أوضح الباحثون أن تحليل المركبات العضوية المتطايرة يمكن أن يكون أداة طفيفة التدخل لتمييز التسلسل الزمني للمومياوات، وتقديم معلومات تحليلية دقيقة دون المساس بسلامة العينات، أو لتحديد العينات التي تحتاج إلى تحليلات أكثر تعقيدا تستغرق وقتا أطول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحنيط المومياوات المومياوات المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
رياضة محلية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم
أخبار مصر

تنمية موارد المحافظات.. توجيهات رئاسية مشددة للمحافظين الجدد ونوابهم

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر