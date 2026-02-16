إعلان

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه

كتب : ياسمين عزت

01:36 م 16/02/2026

المهندس حازم الأشموني

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وجاء ضمن الحركة تجديد ثقة القيادة السياسية في المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية، كما تم تجديد الثقة في الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي محافظ الشرقية، لفترة جديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود الدولة لدعم مسيرة التنمية المحلية، وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي بالمحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

