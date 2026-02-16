محافظ الفيوم الجديد: تنمية بحيرة قارون وتطوير السياحة على رأس أولوياتي

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليخلف الدكتور أحمد الأنصاري، مؤكدًا أن تطوير بحيرة قارون والنهوض بالمناطق السياحية بالمحافظة من أبرز أولوياته.

ويُعد "غنيم" من أبرز الوجوه الشابة في حركة المحافظين منذ 2019، حيث تم تعيينه محافظًا لبني سويف، ليعكس توجه الدولة نحو تمكين الشباب ودمج الخبرات الأكاديمية والطبية في العمل الإداري. وهو طبيب متخصص في جراحة العظام، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير في جراحة العظام، كما خضع للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (PLP) الذي صقل مهاراته الإدارية والسياسية قبل توليه المناصب التنفيذية.

سبق لـ"غنيم" أن شغل منصب نائب محافظ بورسعيد، حيث اكتسب خبرة ميدانية في متابعة الملفات الخدمية والمشروعات القومية، ما أكسبه القدرة على التعامل مع التحديات العمرانية واللوجستية.

وعند توليه منصب محافظ بني سويف في نوفمبر 2019، ركز على عدة محاور استراتيجية أبرزها تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية في القرى، بما يشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما اهتم بتفعيل المناطق الصناعية مثل: كوم أبو راضي وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية لتحسين جودتها وتقليل الفساد الإداري.

كما أشرف على تطوير كورنيش النيل ببني سويف وتحويله إلى ممشى سياحي عالمي، ما أحدث نقلة حضارية في المدينة. ويعرف عن المحافظ الجديد اعتماده على الجولات الميدانية المفاجئة، ومتابعته للمشروعات باستخدام لغة الأرقام والمؤشرات الزمنية، مع حرصه على فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين.

وأكد الدكتور غنيم أنه سيواصل ما بدأه سلفه، مع التركيز على تطوير بحيرة قارون، وتنمية الأماكن السياحية، وإعادة تشغيل المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، إضافة إلى دفع مشروعات "حياة كريمة" خاصة في مجال رصف الطرق وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويذكر أن محافظ الفيوم الجديد من مواليد 13 أكتوبر 1985 بمحافظة الجيزة، ويجمع بين الخبرة الأكاديمية والطبية والإدارية، مما يؤهله لقيادة المحافظة في مرحلة التنمية المقبلة.