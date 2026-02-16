إعلان

خبرة أمنية وإدارية.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ أسيوط الجديد

كتب : محمود عجمي

01:44 م 16/02/2026

ديوان محافظة أسيوط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى اللواء محمد سيد حسن علوان، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي منصب محافظ أسيوط ضمن تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026، خلفًا للواء الدكتور هشام أبوالنصر، الذي شغل المنصب خلال العامين الماضيين.

ويأتي تعيين اللواء علوان تتويجًا لمسيرة طويلة داخل وزارة الداخلية، اتسمت بالجدية والانضباط، حيث تقلد خلال خدمته العديد من المناصب الأمنية البارزة، أبرزها قيادة جهاز الأمن الوطني بمحافظتي القليوبية وأسيوط، بالإضافة إلى عمله في قطاعات حساسة داخل وزارة الداخلية.

وفي أبريل 2025، شغل علوان منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، وهو الموقع الذي تولى فيه إدارة ملفات الهيكلة والكوادر والانضباط، ما أكسبه خبرة واسعة في الإدارة والتخطيط المؤسسي، مؤهلة لتطبيقها على العمل المدني التنفيذي داخل المحافظة.

مع انتقاله إلى ديوان عام محافظة أسيوط، يبدأ المحافظ الجديد مهامه بإدارة ملفات ضخمة تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية وتلبية الاحتياجات التنموية للمراكز والقرى، إضافة إلى متابعة خطط التطوير التي بدأها سلفه خلال العامين الماضيين.

ملامح شخصية ومهنية:

حزم وانضباط يظهران جليًا في جميع مهام الأمن الوطني التي تولّاها.

خبرة إدارية واسعة اكتسبها من قيادة قطاع الأفراد بوزارة الداخلية.

قدرة على العمل الميداني وإدارة محافظات ذات طبيعة أمنية مركّبة.

كفاءة عالية في إدارة الأزمات والتعامل مع الملفات الحساسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالفتاح السيسي حركة المحافظين هشام أبوالنصر مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل احتفالية ختام برنامج "دولة التلاوة"
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
رياضة محلية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر