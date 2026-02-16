خبرة أمنية وإدارية.. ننشر السيرة الذاتية لمحافظ أسيوط الجديد

أدى اللواء محمد سيد حسن علوان، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي منصب محافظ أسيوط ضمن تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026، خلفًا للواء الدكتور هشام أبوالنصر، الذي شغل المنصب خلال العامين الماضيين.

ويأتي تعيين اللواء علوان تتويجًا لمسيرة طويلة داخل وزارة الداخلية، اتسمت بالجدية والانضباط، حيث تقلد خلال خدمته العديد من المناصب الأمنية البارزة، أبرزها قيادة جهاز الأمن الوطني بمحافظتي القليوبية وأسيوط، بالإضافة إلى عمله في قطاعات حساسة داخل وزارة الداخلية.

وفي أبريل 2025، شغل علوان منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد، وهو الموقع الذي تولى فيه إدارة ملفات الهيكلة والكوادر والانضباط، ما أكسبه خبرة واسعة في الإدارة والتخطيط المؤسسي، مؤهلة لتطبيقها على العمل المدني التنفيذي داخل المحافظة.

مع انتقاله إلى ديوان عام محافظة أسيوط، يبدأ المحافظ الجديد مهامه بإدارة ملفات ضخمة تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات المحلية وتلبية الاحتياجات التنموية للمراكز والقرى، إضافة إلى متابعة خطط التطوير التي بدأها سلفه خلال العامين الماضيين.

ملامح شخصية ومهنية:

حزم وانضباط يظهران جليًا في جميع مهام الأمن الوطني التي تولّاها.

خبرة إدارية واسعة اكتسبها من قيادة قطاع الأفراد بوزارة الداخلية.

قدرة على العمل الميداني وإدارة محافظات ذات طبيعة أمنية مركّبة.

كفاءة عالية في إدارة الأزمات والتعامل مع الملفات الحساسة.