المفتي يهنئ الحكومة الجديدة بثقة الرئيس السيسي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:06 م 11/02/2026

الدكتور نظير محمد عيّاد

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛بمناسبة ثقة رئيس الجمهورية وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ مفتي الجمهورية، الوزراء الجدد، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على أداء واجباتهم الوطنية، وأن يوفِّقهم إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، ومواصلة جهود البناء والتنمية، ودعم مسيرة الاستقرار والتقدم.

وتوجه مفتي الجمهورية بأسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم المقبلة.

