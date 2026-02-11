إعلان

"صواريخ رمضان".. ضبط شخص بـ3100 قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

06:04 م 11/02/2026

صواريخ رمضان.. ضبط شخص بـ3100 قطعة ألعاب نارية في

كتب- صابر المحلاوي:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها؛ حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بحيازة كمية من الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم بدائرة القسم، وبحوزته 3100 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع. وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

