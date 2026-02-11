إعلان

رسميا.. نتنياهو ينضم إلى "مجلس السلام" في غزة

كتب : محمود الطوخي

05:58 م 11/02/2026

نتنياهو يوقّع وثيقة انضمامه إلى ''مجلس السلام''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقّع خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، على وثيقة انضمامه إلى "مجلس السلام" في غزة.

ووقّع نتنياهو، الوثيقة خلال اجتماعه بروبيو في مقر إقامته بـ"بيت بلير"، قبيل توجهه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مباحثات سريعة وحاسمة بشأن إيران.

وكان نتنياهو، غادر إسرائيل بعد ظهر أمس على متن طائرة "جناح صهيون" في زيارة تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل ظهر غد الخميس.

تأتي هذه الزيارة، وهي السابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ تولي ترامب ولايته الثانية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو ترامب غزة مجلس السلام حماس إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
أخبار مصر

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير
بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
حوادث وقضايا

بعد منع إقامته.. إخلاء سبيل المتهم بتنظيم حفل باسم "يوم في جزيرة إبستين"
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأربعاء
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء