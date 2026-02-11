رسميا.. نتنياهو ينضم إلى "مجلس السلام" في غزة

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقّع خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، على وثيقة انضمامه إلى "مجلس السلام" في غزة.

ووقّع نتنياهو، الوثيقة خلال اجتماعه بروبيو في مقر إقامته بـ"بيت بلير"، قبيل توجهه للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مباحثات سريعة وحاسمة بشأن إيران.

وكان نتنياهو، غادر إسرائيل بعد ظهر أمس على متن طائرة "جناح صهيون" في زيارة تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يعود إلى إسرائيل ظهر غد الخميس.

تأتي هذه الزيارة، وهي السابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ تولي ترامب ولايته الثانية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية.