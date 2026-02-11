إعلان

ضبط قائد "ميني باص" سار عكس الاتجاه بالمطرية

كتب : صابر المحلاوي

06:02 م 11/02/2026

ضبط قائد "ميني باص" سار عكس الاتجاه بالمطرية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية قسم شرطة المطرية السير عكس الاتجاه

