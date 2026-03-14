تقدم قناة إكسترا نيوز خدمة البث المباشر لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام بحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وأكد الرئيس في كلمته على أهمية دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وحماية الاقتصاد الوطني، ومراقبة الأسواق لمنع أي استغلال، مشددًا على ضرورة الشفافية والتعامل الحاسم مع المخالفين، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء العسكري عند اللزوم لضمان الردع والحفاظ على استقرار المواطنين.

