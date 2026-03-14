السيسي: الحكومة مش بتوعد ومبتنفذش.. لكن في حاجات خارجة عن إرادتنا

كتب : حسن مرسي

10:18 م 14/03/2026

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتابع التعليقات في الإعلام ومواقع التواصل، موضحًا أن هناك أسبابًا خارجة عن إرادة مصر تعيق تلبية كل الطموحات، "الحكومة مش بتوعد بوعود وما بتنفذهاش.. لكن في حاجات خارجة عن إرادتنا".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أن المواطنين قد يعتقدون أن الاستهلاك يقتصر على البنزين، لكن الحجم الأكبر يستخدم في محطات الطاقة، "استهلاك مصر من المنتجات البترولية 20 مليار دولار سنويًا.. يعني تريليون جنيه وزارة البترول بتوفر غاز وبوتاجاز وبنزين ومازوت وسولار".

وأكد الرئيس، أن السنوات الخمس الماضية شهدت أحداثًا كبيرة لم تكن مصر سببًا فيها، لكنها تتحمل تبعاتها، "الحرب الحالية أكثر تداعيات من اللي فات.. ومصر مش دولة غنية أوي عشان تتحمل صدمات متلاحقة كده.. إحنا بنتكلم على 120 مليون، وعايزين نعمل كل حاجة تتناسب مع إمكانيات الناس"

وكشف الرئيس السيسي، عن حجم الخسائر التي تكبدتها مصر بسبب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، "ما تفتكروش إن الرقم ده مش هيبقى ليه تداعيات وتأثير علينا.. خلال سنتين بس فقدنا 10 مليارات دولار دخل مباشر.. يعني 500 مليار جنيه تقريبًا".

وأشار الرئيس إلى أن مصر نجحت في تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكن الأحداث العالمية المتلاحقة في السنوات الأخيرة كانت خارج الإرادة المصرية وأثرت على المسيرة، معقبًا: "إحنا في 2016 دخلنا برنامج إصلاح اقتصادي وربنا وفقنا.. لكن اللي بعد كده في 2020، إحنا ما كناش قادرين نغيره".

"الأحمر بالزي البديل".. تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والترجي
رياضة محلية

قنابل عنقودية إيرانية تضرب عدة مواقع في وسط إسرائيل.. هل وقعت إصابات؟
شئون عربية و دولية

السيسي محذرًا من حرب إيران: ستطال الجميع بلا استثناء
أخبار وتقارير

كانوا بياكلوا وجبات .. الداخلية عن فيديو "الإسماعيلية" المثير: مُضلل
حوادث وقضايا

خطة فرنسية من أجل لبنان.. اعتراف بإسرائيل وتحالف دولي لنزع سلاح حزب الله
شئون عربية و دولية

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"