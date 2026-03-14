القبض على مالك مطعم تعدى بالسب على شخص بسبب خلافات الجيرة في الغربية

كتب : صابر المحلاوي

10:13 م 14/03/2026

ضبط مالك مطعم تعدى بالسب على شخص

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على التصوير من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب في محافظة الغربية.

ملابسات فيديو سب متبادل بين جيران في قطور بالغربية

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه مالك مطعم ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة خلافات حول الجيرة بينه وبين القائم على التصوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط متهم التعدي بالسب خلافات الجيرة أمن الغربية

