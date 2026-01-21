إعلان

ديانا هشام بلوك كاجوال.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : أسماء مرسي

12:25 م 21/01/2026
    ديانا هشام بلوك كاجوال
    اعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري

أطلت الفنانة ديانا هشام بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ديانا مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون وجاكيت قصير بنفس اللون، مىا منحها مظهرا جذابا.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء رياضي باللون الأبيض.

وفقا لموقع "typeform"، يشير اللون الأسود إلى الأناقة والكلاسيكية، فهو من أكثر الألوان التي تمنح مظهرا راقيا وجذابا، كما يدل على الهدوء والجدية، كما يتميز بقدرته على إبراز القوام ومنح مظهر أنحف، لذلك فهو خيارا عمليا وأنيقا معا.

ديانا هشام إطلالة ديانا هشام إطلالات النجمات

