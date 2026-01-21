أطلت الفنانة ديانا هشام بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ديانا مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون وجاكيت قصير بنفس اللون، مىا منحها مظهرا جذابا.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء رياضي باللون الأبيض.

وفقا لموقع "typeform"، يشير اللون الأسود إلى الأناقة والكلاسيكية، فهو من أكثر الألوان التي تمنح مظهرا راقيا وجذابا، كما يدل على الهدوء والجدية، كما يتميز بقدرته على إبراز القوام ومنح مظهر أنحف، لذلك فهو خيارا عمليا وأنيقا معا.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. أسماء جلال بفستان جذاب في حفل Joy Awards

بالأسود.. لبلبة بإطلالة جذابة في في حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

ساحرة وجذابة.. 5 صور لـ درة في حفل Joy Awards

خطفت الأنظار بجمالها.. هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة في حفل Joy Awards